Schatten des Krieges

Anfang der 1970er Jahren war die Linke in Ost und West eins in ihrer Begeisterung: Ein vergleichsweise kleines südostasiatisches Land hatte es vermocht, zuerst die französische Kolonialmacht zu besiegen und dann der Weltmacht USA erfolgreich die Stirn zu bieten. Das Interesse an Vietnam schwand in dem Maße, wie klar wurde, dass viele Probleme des Landes mit dem militärischen Sieg nicht erledigt waren. Es gibt noch immer unbeschreibliche Armut; die Wunden des Krieges verheilen nur langsam.

Der Argument-Verlag hat nun den Band »Nach der Schlacht« mit Erzählungen der Schriftstellerin Le Minh Khue veröffentlicht. Die beiden Geschichten ihres Bandes sind Sittenbilder einer Gesellschaft, die noch immer mit sozialen Verwerfungen und den Folgen des Krieges zu kämpfen hat.

»Stürmische Zeiten« schildert ein Familiendrama, das in der Zeit der französischen Kolonialherrschaft beginnt. Ein Streit zwischen der Ehe- und der Nebenfrau eines Angehörigen der städtischen Ob...