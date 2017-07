Steckdose statt Tankstelle

Erst der »Brexit«, jetzt eine neue Schnapsidee: Großbritannien plant ein Verkaufsverbot von Diesel- und Benzinautos ab dem Jahr 2040. Das bestätigte Umweltminister Michael Gove am Mittwoch in London. Was umwelt- und menschenfreundlich klingt, würde allerdings gravierende Auswirkungen auf des sozialökonomische Gefüge des Landes haben. Darüber denken Politiker in der Regel erst später nach.

Diesel- und Benzinfahrzeuge verursachten Gesundheitsprobleme und schadeten dem Klima, sagte Gove dem Sender BBC. »Die Konservativen haben in ihrem Manifest versprochen, dass keine Diesel- oder Benzinfahrzeuge bis 2050 mehr auf unseren Straßen sind.« Auch Frankreich hatte kürzlich erklärt, den Verkauf von Verbrennungsmotoren bis 2040 einzustellen. In Großbritannien fallen dann Hybridautos Medien zufolge ebenfalls unter das Verbot. Solche Fahrzeuge sind neben einem Elektro- auch mit einem Benzin- oder Dieselmotor ausgestattet.

In Londo...