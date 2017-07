Pilz will ins Parlament

Die Spekulationen sind zu Ende. Am Dienstag vormittag hat der langjährige Parlamentsabgeordnete der österreichischen Grünen, Peter Pilz, auf einer Pressekonferenz angekündigt, bei der für den 15. Oktober angesetzten Nationalratswahl mit einer eigenen Liste antreten zu wollen.

Während der vergangenen Wochen hatte Pilz nach eigener Darstellung mit Sympathisanten und Mitstreitern die Möglichkeiten dafür ausgelotet und Kandidaten gesucht. Spekulationen in Medien über Personen und Inhalte hatte Pilz in dieser Zeit ausweichend kommentiert. Am Dienstag bestätigte er nun, dass im Oktober eine »Liste Peter Pilz« auf dem Wahlzettel stehen wird. Statt eines Programms stellte er vier Personen vor, die mit ihm zusammen antreten werden. In den kommenden Wochen sollen weitere etwa 20 Kandidatinnen und Kandidaten bei Pressekonferenzen präsentiert werden. Jede bzw. jeder stehe für Inhalte, die von seiner Liste vertreten werden, erläuterte Pilz. Am Dienstag saßen eine Spre...