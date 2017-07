Jubelmeldungen aus dem Bahn-Tower

Mehr Menschen in der BRD reisen mit der Deutschen Bahn AG (DB): Allein im Fernverkehr zählte der Staatskonzern im ersten Halbjahr nach eigenen Angaben mehr als 68 Millionen Fahrgäste – was einen neuen Rekord darstelle. Das wirke sich »ausgesprochen positiv« auf Umsatz und Gewinn aus, konstatierte Bahn-Chef Richard Lutz am Mittwoch auf der Jahrespressekonferenz der DB in Berlin. So stieg der Umsatz im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 um mehr als fünf Prozent auf rund 21 Milliarden Euro, der Gewinn sogar um fast 30 Prozent auf knapp 780 Millionen Euro an.

Der Bahn-Chef fühlt sich jedenfalls bestätigt: »Die Zahlen des ersten Halbjahres zeigen: Unser Kurs stimmt.« Das seit Ende 2015 laufende Programm »Zukunft Bahn« sorge für bessere Qualität, »die unsere Kunden honorieren«. Das Programm hatte Lutz’ Vorgänger Rüdiger Grube aufgelegt. Ziele sind unter anderem sauberere und pünktlichere Züge.

Im ersten Halbjahr waren...