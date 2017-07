Keine Entspannung in Sicht

Auf dem Gelände der israelischen Botschaft in Amman sind am Sonntag zwei Jordanier erschossen worden. Das meldete die jordanische Nachrichtenagentur Petra am Montag. Bei einem der beiden Männer soll es sich um einen 17jährigen Tischler handeln, der mit einem Kollegen auf dem Botschaftsgelände Arbeiten zu erledigen gehabt habe. Als er einen israelischen Wachmann mit einem Schraubenzieher angriff, habe dieser das Feuer eröffnet und dabei versehentlich auch den Vermieter des Hauses, das die Israelis für ihre Botschaft nutzen, tödlich verletzt.

Die Hintergründe der Attacke waren am Montag noch unklar. Während die jordanischen Medien von einem Streit um die Entlohnung der Arbeit ausgehen, glaubt das israelische Außenministerium an eine politisch motivierte Tat, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Maan schreibt. Wie die jordanische Tageszeitung Al Ghad Al Urduni am Montag berichtete, dürfe der Wachmann auf Anordnung der Behörden bis auf weiteres die Bot...