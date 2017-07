Scheitern oder Hoffnung?

Hintergrund: Syrien-Resolutionen der UNO

Die siebte Runde der Syrien-Verhandlungen in Genf sei »erneut gescheitert«, so die Bilanz des UN-Sonderbeauftragten für Syrien, Staffan de Mistura. Er unterstützt zugleich den Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Bildung einer »Kontaktgruppe« aus den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats und den am Konflikt beteiligten Nachbarstaaten, die auszuarbeiten hätte, wie es mit Syrien weitergehen soll.

Wir haben eine andere Sicht der Dinge: Gescheitert ist in Syrien (und Genf) eben jene imperialistische Politik, für die Syrerinnen und Syrer keine Subjekte ihrer eigenen Zukunft sind und der Nahe und Mittlere Osten eine Verfügungsmasse in der Globalstrategie der klassischen und neoliberal gewandeten Kolonialmächte ist. Bestärkt haben uns darin Gespräche, die wir am Rande der Genfer Verhandlungen geführt haben, so mit Kadri Dschamil, ehemaliger Vizepräsident Syriens und Vorsitzender der...