Eine Woche protestieren

Das Programm für das diesjährige Antikriegscamp »War starts here« (Der Krieg beginnt hier) in der Colbitz-Letzlinger Heide steht. »Eine Woche lang werden linke Gruppen und Friedensbündnisse aus ganz Deutschland weiter an einer gemeinsamen Perspektive arbeiten«, sagte Mitorganisatorin Karin Andrea im Gespräch mit junge Welt. Geplant seien Workshops, Diskussionsrunden und Aktionen. Das Camp startet am 31. Juli im Altmarkdorf Potzehne bei Letzlingen (Sachsen-Anhalt). In unmittelbarer Nähe befindet sich der 232 Quadratkilometer große Truppenübungsplatz des Gefechtsübungszentrums (GÜZ) Altmark.

Das GÜZ gilt als modernstes Militärzentrum Europas. Ausgestattet und ausgerüstet wird es vom Düsseldorfer Rüstungsunternehmen Rheinmetall. Der Konzern beteiligt sich auch an der Ausbildung der Soldaten für Auslandseinsätze. Auf dem Übungsplatz entsteht die Geistermetropole Schnöggersburg. Ab 2018 sollen dort deutsche und NATO-Truppen auf Kriegseinsätze in Großstädten vo...