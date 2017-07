Riot in Motor City

Im Sommer 1967 war die Atmosphäre im vorwiegend von Schwarzen bewohnten Stadtteil Virginia Park von Detroit äußerst angespannt. Die 60.000 Bewohner im heruntergekommenen Viertel dieser Großstadt im Südosten des US-Bundesstaats Michigan waren auf engem Raum eingepfercht, lebten in zu kleinen Wohnungen und schäbigen Holzhäusern unter elenden Bedingungen. Der Sommer war heiß und eine Perspektive auf Veränderung der Lage in dieser Nachbarschaft nicht in Sicht.

Im Detroit Police Department (DPD) arbeiteten zu dieser Zeit nur wenige afroamerikanische Beamte, weshalb die Polizei in Virginia Park als weiße Besatzungsarmee angesehen wurde. Die wenigen anderen Weißen im Viertel pendelten zwischen ihren »besseren« Wohnvierteln in den Vororten Detroits zur 12. Straße im Zentrum des Viertels, wo sie in zahlreichen Läden ihren Geschäften nachgingen.

Abends verwandelte sich die 12th Street in einen gut besuchten Tummelplatz des Detroiter Nachtlebens. Die Grenze zwischen...