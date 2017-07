Winnetou und der Prinz aus Deutschland

Auf den Spuren einer Legende

Der Entdecker Prinz Maximilian zu Wied und der Maler Karl Bodmer reisten von 1832 bis 1834 in das Gebiet der Ureinwohner Nordamerikas. Winnetou, der edle Häuptling der Indianer, wurde hingegen vom Schriftsteller Karl May am Schreibtisch erschaffen. Die Vorlagen dafür holte sich der Autor aus genau den Reiseberichten, denen die Dokumentation nachspürt.

Arte, Sa., 20.15

Das Ende von Eden

Die Dokumentation geht der Frage nach, warum die Ureinwohner des Sapanahua-Stammes im Jahr 2014 überraschend den Kontakt zur sogenannten Zivilisation aufgenommen haben und wieso sie aus ihrem vermeintlichen Paradies fliehen wollten. Der Film zeigt, dass ihr Leben im Dschungel ferna...