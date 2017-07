Was ist mit euch!

Ich bin jetzt selbständige Künstlerin, das ist so ähnlich wie arbeitslos« – schon vor ihrem neuen Buch »Statusmeldungen« konnte sich Stefanie Sargnagel getrost als Schriftstellerin bezeichnen. Sie gilt als Kultautorin. Von Anerkennung allein kann man sich noch nichts kaufen, aber sei’s drum: Wer heute als Geistes- oder Medienwissenschaftler auf den ersten Arbeitsmarkt strebt, kann Idealismus, Zweckoptimismus und Selbstironie gebrauchen.

Aus solchen Erfahrungen und überhaupt dem Leben mit Anfang Dreißig hat Sargnagel ein Buch voller Notate montiert, wie man sie aus ihrem Blog kennt: unterhaltsam, kritisch, aufrichtig. Wie aberwitzig und deprimierend der Alltag sein kann, zeigt ein Running Gag: Auf den Satz »Rufnummernauskunft, Stefanie Fröhlich, was kann ich für Sie tun?«, den die Ich-Erzählerin als Callcenteragentin hundertfach am Tag aufsagen muss, folgen abstruse Gespräche. Manche Anrufer wollen Direktdurchwahlen zu Schlagerstars, andere ergehen sich in...