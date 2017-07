Floskeln statt Fakten

Solange der türkische Präsident sich darauf beschränkte, Gegner seiner Diktatur im Inneren zu bekämpfen, hat das die Bundesregierung nicht gejuckt. Die Bombardierung kurdischer Städte, die Festnahme kritischer Parlamentarier und Journalisten – all das entlockte Berlin nichts weiter als mahnende Worte, denen keinerlei Taten folgten. Die vielbeschworenen »europäischen Werte« galten angesichts der strategischen Interessen, die Deutschland und die EU in der Türkei haben, nichts.

Die willkürlichen Verhaftungen deutscher Staatsbürger und die absurden Terrorvorwürfe gegen deutsche Firmen kann die Bundesregierung aber nicht mehr einfach ignorieren. Zu Berichten, nach denen Erdogan angeboten habe, die deutschen Gefangenen in der Türkei gegen angeblich am Putschversuch beteiligte Generäle auszutauschen, die in Deutschland Asyl erhielten, äußerte Außenminister Sigmar Gabriel zwar, er kenne kein »offizielles Tauschangebot«. Es mag ja ...