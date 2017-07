Lula steht nicht allein

Alle reden hier vom Wetter. Den Grund dafür liefert eine Kaltfront, die von den Anden herüberzog und dem Süden ­Brasiliens Wintertage mit Eis, Schnee und Minusrekorden auf den Thermometern beschert. Nicht weniger frösteln lassen bis in den tropischen Norden hinauf viele allerdings die neuesten politischen Entwicklungen. Die Regierung von Präsident Michel Temer peitschte eine Neuordnung des Arbeitsrechts durch den Kongress, die einen historischen Rückschritt für die Lohnabhängigen markiert. Eine Reform der Sozialversicherung soll Millionen Rentenempfänger im Alter im Regen stehen lassen. Und Brasiliens Linke muss um ihren Star zittern.

Dieses Unwetter war schon länger im Anzug: Am 12. Juli verurteilte der Richter Sérgio Moro, der die Operation »Waschanlage« (Lava Jato) im Skandal um den Petrobras-Ölkonzern leitet, Luiz Inácio Lula da Silva, Präsident des Landes in den Jahren 2003 bis 2010, in erster Instanz zu neun Jahren und sechs Monaten Haft wegen Ko...