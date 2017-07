IWF bleibt im Stand-by-Modus

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat am Donnerstag (Ortszeit) in Washington dem Vorschlag von Direktorin Christine Lagarde im Grundsatz zugestimmt, Griechenland einen Kredit von 1,6 Milliarden Euro zu gewähren. Das »Stand-by-Arrangement« sei jedoch an die Bereitschaft der Europäischen Union geknüpft, dem Land Schulden­erleichterungen einzuräumen.

Eine zeitliche Begrenzung, innerhalb der eine Einigung erzielt werden muss, gebe es nicht, sagte die Leiterin der IWF-Griechenland-Mission, Delia Velculescu. »Griechenland ist nicht in der Lage, die Nachhaltigkeit seiner Schulden zu erreichen, und braucht Erleichterungen seiner europäi...