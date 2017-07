Eklige Steigung

Die Königsetappe der 104. Tour de France führte am Mittwoch über geschichtsträchtige Bergmassive. Gleich nach dem Start in La Mure ging es in die bei Radsportfreunden so geschätzten Savoyer Alpen. Das legendäre Alpe-d’Huez war in Sichtweite passiert, als die Ouvertüre in Angriff genommen wurde: der Col de la Croix de Fer, ein 2.067 Meter hoher Brocken mit einer eklig ungleichmäßigen Steigung von 24 Kilometern Länge, erstmals befahren 1947 noch auf Schotterpisten.

Hier suchten Alberto Contador (Spanien, Trek-Segafredo) und der gefallene Topfavorit Nairo Quintana (Kolumbien, Movistar) ihr Heil in der Flucht. Quintana fiel schnell weit zurück, Contador sollte den Rest des Tages mit seinem enormen Kampfgeist prägen. Nach der fast 30 Kilometer langen Abfahrt und einem vernachlässigbaren Flachstück stand nach sechs langen Jahren Tourabstinenz wieder der mythische Col du Galibier mit seiner schmalen Passstraße in 2.642 Metern Höhe auf dem Programm, einer der vie...