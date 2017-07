Das Wunder des Verschwindens

Immer, wenn Sommer ist, gibt es einen Fußballskandal. Der neueste passiert gerade in Spanien. Am Dienstag morgen wurde Ángel María Villar Llona, der Präsident der spanischen Fußballföderation RFEF, in Madrid vorläufig festgenommen. Dem 67 Jahre alten Topfunktionär, der schon seit 1988 im Amt ist, werden Korruption und Unterschlagung vorgeworfen.

Es geht um die Machenschaften der Firma Santa Monica Sports, die unter anderem mit den TV-Rechten für die Spiele der spanischen Nationalmannschaft gehandelt hat. Sie kam ihren Verpflichtungen nicht nach, erhielt aber offenbar von der RFEF weitere Gelder in Millionenhöhe. Obwohl sich ihre Schulden beim Verband auf 20 Millionen Euro beliefen, soll die Firma zehn Millionen Euro erhalten haben. Aufgrund eines misslungenen Immobilienprojekts in der Nähe von Murcia, wo ein Themenpark entstehen sollte, war Santa Monica Sports in wirtschaftliche Schieflage geraten. Vor zwei Jahren starb Firmenchef Jesús Sampe, mittlerweil...