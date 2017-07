Geparktes Denkmal

Seit dem vergangenen Sonntag hat Manchester eine Friedrich-Engels-Statue. Sie wiegt zwei Tonnen, ist dreieinhalb Meter hoch und stammt aus der ukrainischen Stadt Mala Pereschtschepina. Dort wurde sie zu Sowjetzeiten von einem unbekannten Künstler errichtet, man mochte sie länger schon nicht mehr haben, also nahm sich der aus dem nordwestenglischen Runcorn stammende Künstler Phil Collins ihrer an. Sie soll von nun an dauerhaft auf einem Parkplatz im Stadtzentrum stehen.

Friedrich Engels verbrachte zwei Jahrzehnte seines Lebens in Manchester und Salford. Von hier aus betreute er die Fabriken seines Vaters, finanzierte den in London weilenden Karl Marx und schrieb »Die Lage der arbeitenden Klasse in England«, einen Klassiker der sozialistischen Literatur.

Die Stadt tut sich schwer mit ihrem Adoptivsohn Engels. Schließlich steht er für die radikale Tradition der örtlichen Arbeiterbewegung. »Nirgends sonst in England gibt es so viele Sozialisten wie hier«, sch...