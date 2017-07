Falsche Freunde

Der Streik bei FIAT in Serbien ist vorerst beendet. Am Mittwoch sind die Arbeiter wieder zurück an die Fließbänder gekehrt, gleichzeitig fand in Belgrad die erste Runde der Verhandlungen zwischen Vertretern des Streikausschusses, der Regierung und des FIAT-Managements statt. Ein erstes Ergebnis ist die Einsetzung einer Kommission, die die Arbeitsabläufe in dem Werk in Kragujevac analysieren und »eventuell optimieren« soll, wie die serbische Nachrichtenagentur Beta berichtete.

Die Mehrheit der Arbeiter des US-amerikanisch-italienischen Konzerns Fiat Chrysler Automobiles (FCA) in der zentralserbischen Stadt waren am 27. Juni in den Streik getreten. Dieser wurde nach einem Treffen zwischen Gewerkschaftsvertretern und Premierministerin Ana Brnabic am Dienstag abend für beendet erklärt, nachdem die Politikerin den Beschäftigten zugesichert hatte, sich für ihre Forderungen gegenüber der Firmenleitung stark zu machen.

Wegen des Ausstandes kam der Großteil der Kl...