Populistische Ablenkung

Abgestimmt hatten das nationale Parlament und die Vertreter aller 29 Unionsstaaten, insgesamt knapp 4.900 Stimmberechtigte, bereits am Montag, ausgezählt wurde nun am Donnerstag. Überraschungen waren aber kaum vorstellbar bei dieser Wahl eines neuen Präsidenten Indiens, und so ist der 71jährige Jurist Ram Nath Kovind das neue Staatsoberhaupt des nach seiner Bevölkerungszahl zweitgrößten Landes der Erde. Drei Jahre nachdem sie mit einem Erdrutschsieg in Neu-Delhi an die Regierung gelangte, kontrolliert die hindunationalistische Indische Volkspartei (BJP) von Premierminister Narendra Modi nun auch dieses wichtige Staatsamt. Eine keineswegs unproblematische Konstellation. Denn anders als in der Bundesrepublik hat der Staatspräsident in Indien wichtige Entscheidungsbefugnisse: So hat er nach Wahlen auf Bundesebene nicht allein Einflussmöglichkeiten auf die Regierungsbildung, sondern ist auch Oberbefehlshaber des indischen Militärs und kann den Ausnahmezustand...