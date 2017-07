Pressefreiheit auf ukrainisch

Die ukrainische Mediengruppe »Westi« hat wieder einmal Schwierigkeiten mit den Behörden. Letzte Woche besetzten schwerbewaffnete und vermummte Einsatzkräfte sechzehn Stunden lang die Redaktionsräume, in denen die Zeitung und das Radioprogramm der Gruppe produziert werden. Dabei wurden nicht nur die dienstlichen Rechner durchsucht, sondern auch die Kontaktlisten in den privaten Telefonen der Journalisten abgegriffen. Ihnen wurde verboten, über die Durchsuchung zu berichten. Am frühen Morgen des folgenden Tages zogen die Polizisten ab; über die Ergebnisse der Durchsuchung wurde nichts mitgeteilt. Der Redaktionsbetrieb ging zunächst weiter; inzwischen haben mehrere internationale Organisationen zur Verteidigung von Journalisten und der Europarat auf den Konflikt aufmerksam gemacht. Die Zeitung Westi ist das größte Printmedium der Ukraine; die Radiosender der Gruppe haben wegen ihrer Hörerbeteiligungsformate hohe Einschaltquoten, soweit ihnen nicht wie im Frü...