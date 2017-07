EU kontra Lebensretter

Italien will die Flüchtlingspolitik im nächsten Jahr zum Schwerpunktthema während seines Vorsitzes in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) machen. Noch immer stelle die Lage an der südlichen Küste des Kontinentes eine ernsthafte Bedrohung für die europäische Union dar, sagte Außenminister Angelino Alfano am Donnerstag vor dem Ständigen Rat der Organisation in Wien. Italien hatte in den vergangenen Wochen die Kritik an der Flüchtlingspolitik der EU immer weiter verschärft. Das Land war in diesem Jahr für 80 Prozent der 113.000 Schutzsuchenden das erste Ziel auf ihrem Weg nach Europa.

