Hier kocht der Vizechef

Wenige Tage vor der Wahl des neuen Präsidiums wird der Schwimm-Weltverband Fina von einem Korruptionsskandal erschüttert. Vizepräsident Husain Al-Musallam aus Kuwait, der am Samstag auf dem Kongress am Rande der WM in Budapest erneut kandidiert und von FINA-Boss Julio Maglione (Uruguay) als Nachfolger aufgebaut werden soll, steht offenbar im Zentrum der Affäre.

Wie Spiegel online berichtet, habe der 57jährige in seiner Funktion als Generaldirektor des Olympischen Rats Asiens (OCA) von einer Geschäftspartnerin die Zahlung einer Kommission verlangt, die auf Privatkonten fließen sollte. Dies lege ein 20minütiger Audiomitschnitt nahe, der Spiegel online und der Londoner Times vorliegt. »Zehn Prozent gehen an uns, acht Prozent an sie«, soll Al-Musallam in dem Gespräch gesagt haben. Außerdem soll Al-Musallam einer chinesischen Vermittlerin exakte Ratschläge gegeben haben, wie die abgezweigten Summen verbucht und vertuscht werden könnten. Sie sollte ...