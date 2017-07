»Das Dynamit in Beethoven verdeutlichen«

Der 1927 in Dresden geborene Dirigent Michael Gielen, der 1940 mit seinen Eltern vor den Nazis ins argentinische Exil floh und dort Musik und Philosophie studierte, arbeitete nach kurzer Tätigkeit am Teatro Colón in Buenos Aires ab 1950 als Korrepetitor an der Wiener Staatsoper, wo er ab 1954 auch dirigierte. Von 1960 bis 1964 war er Chefdirigent der Königlichen Oper in Stockholm. Danach war er neben Einzelinszenierungen für längere Zeit in Brüssel, Amsterdam, Frankfurt am Main, London und Cincinnati tätig. Daneben arbeitete er ab 1964 regelmäßig mit dem Südfunk-Sinfonieorchester Stuttgart zusammen; von 1986 bis 1999 war er Chefdirigent des SWF-Sinfonieorchesters Baden-Baden. Ab 1990 wirkte er als Erster Gastdirigent beim Berliner Sinfonieorchester sowie ab 1991 als Erster Kapellmeister an der Berliner Staatsoper Berlin, dem späteren Konzerthausorchester Berlin. Zudem hatte Gielen von 1987 bis 1995 eine Professur für Dirigieren in Salzburg inne. 2014 been...