Nur ein Kapitelende

Die Beweisaufnahme im Münchner NSU-Prozess ist geschlossen; die Plädoyers werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da neben der Bundesanwaltschaft und fünf Verteidigerteams die Anwälte der Familien von zehn Mordopfern und die der Verletzten zweier Bombenanschläge zu Wort kommen müssen. Aber manche der Geschädigten werden auch nach den absehbaren fünf Schuldsprüchen wegen Mittäterschaft, beziehungsweise Unterstützung einer terroristischen Vereinigung keine Ruhe finden. Zu konsequent haben die Ankläger die Erkenntnisse von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, gut recherchierenden Nebenklageanwälten und Journalisten ignoriert. Zu viele Beweisanträge, die daraus erwachsen sind, hat das Oberlandesgericht München abgelehnt. Damit folgte es in der Regel den Stellungnahmen der Bundesanwaltschaft, die sich von Anfang an auf ein isoliertes »Trio« und wenige Unterstützer festgelegt hatte. Selbst der CDU-Politiker und ...