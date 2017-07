Bundeswehr ehrt Nazis

Am Dienstag hat im niederländischen Nijmegen die 101. Auflage des Volksmarsches De Vierdaagse begonnen. An vier Tagen marschieren Zehntausende Menschen zackig durch die Umgebung der 170.000-Einwohner-Stadt und legen dabei bis zu 50 Kilometer am Tag zurück. Traditionell mischen sich unter die Zivilisten auch einige tausend Soldaten in Uniform und mit Tschingderassabum.

Die Bundeswehr nimmt seit 60 Jahren ebenfalls an der skurrilen Veranstaltung teil. »In diesem Jahr besteht unsere Delegation aus 350 Soldatinnen und Soldaten, die die gesamte Bundeswehr widerspiegeln«, teilt die Facebookseite »Die Bundeswehr in Nordrhein-Westfalen« mit, für die das Bundesverteidigungsministerium verantwortlich zeichnet. Besonders ältere Niederländer sehen die deutschen Soldaten, die uniformiert durchs Land ziehen, allerdings mit gemischten Gefühlen.

Mit den Militärangehörigen aus anderen Staaten übernachten die Deutschen im Kamp Heumensoord, das für die Nijmeegse Vierdaagse ...