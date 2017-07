Ein neuer Jet muss her

»Eine Revolution für Europas Rüstungsindustrie!« Die beiden Militärexperten waren rundum begeistert. Der neue Kampfjet, dessen gemeinsame Entwicklung Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vergangene Woche in Aussicht gestellt hatten, sei »das größte vorstellbare Rüstungsprojekt, das derzeit in Europa möglich ist«, schwärmten Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) und Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Die Bedeutung des Fliegers reiche »weit über die Frage hinaus, welches Waffensystem Franzosen und Deutsche in den nächsten 40 bis 50 Jahren nutzen werden«, also stellten sie fest: »Die Entscheidung setzt den Maßstab für die Zukunft der gesamten europäischen Verteidigungsindustrie.« Denn, so erläuterten Major und Mölling, die Luftwaffe sei in der Rüstung »die Schlüsselindustrie« – »hinsichtlich Umsatz und Innovationsleistung«. Berlin und Paris bewahrten der ...