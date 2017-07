Re: Steuern für die Katz

Nicht nur Hunde sollen zahlen

Warum gibt es in Deutschland eine Hunde-, aber keine Katzensteuer? Ist das gerecht? Mit den Einnahmen aus einer Zwangsabgabe könnten Streuner kastriert und so Millionen Vögel gerettet werden. Doch ums Geld geht es bei dieser Steuer gar nicht in erster Linie, verrät uns die Fachliteratur. Sondern, wie der preußische Staatswirtschaftler Johann Gottfried Hoffmann konstatierte, darum, Aufmerksamkeit für den Gegenstand der Steuer zu erwecken. Wuff! Scheiße (Mensch). Miau! Pieps (totes Meischen).

Arte, 19.40

Die Rote Laterne

China in den 1920er Jahren: Die Studentin Songlian heiratet nach dem Tod ihres Vaters auf Drängen ihrer Stiefmutter den reichen Herrn Chen und zieht ...