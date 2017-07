Also in die Ecken, da geht dir ja keine. Und mal so richtig hinter die Schränke auch nicht. Das sagen alle, die Putzhilfen haben. Putzfrauen darf man nicht mehr sagen, sagt meine Cousine, Haushaltshilfe geht wohl so gerade noch, ich sage jetzt mal Putzhilfe, weil Haushaltshilfe so nach Haushälterin klingt, was sich ja keiner leisten kann, und das sind auch gelernte. Putzhilfen sind eher nicht gelernte, vielleicht ist das deshalb immer so ein Problem mit den Ecken.

Meine Cousine hat jetzt eine, die nur immer mal eben durchwischt so alle paar Tage, um die Ecken, sagt sie, geht die aber immer drumrum. Viele haben ja jetzt eine, weil man denkt, musst du denn nun wirklich noch unter die Betten kriechen und auf die Fensterbänke klettern, und wenn meine Tochter das sehen würde, dass ich immer noch die Oberlichter von außen putze und mich da so schräg rausbeuge, wenn keiner guckt, würde die was über sich kriegen.

Aber ich sehe das auch nicht so eng, dass ma...