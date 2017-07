Frei und entschlossen

Jetzt ist es wieder soweit. Die Musik, die ab den Siebzigern das elektronische Gezirpe ab den frühen Neunzigern überhaupt erst möglich machte, erlebt abermals ein Revival: Krautrock, von seinen Produzenten auch gern als »kosmische Musik« bezeichnet. Es gibt immer noch genug Musiker vom damals, die unverdrossen an ihrer Acid-Freakout-Musik weiterarbeiten, auch wenn sie nicht mehr in wilden Op-Art-Covern erscheint.

In den goldenen Siebzigern flüsterte man sich ihre Namen heimlich und ehrfurchtsvoll während der Vorlesungen zu, um den harmlos flachen Scheiß von ELP, die spirituelle Airbrushmalereimusik von Yes und das Mantra-Geklingel von Pink Floyds »Dark Side of the Moon« aus den Gehörgängen verbannten. Das waren sie, die Genialen der Krautrockszene: Can, Cluster, Tangerine Dream, Amon Düül II, Klaus Schulze, Neu!, später dann Faust und natürlich Kraftwerk.

Nachdem Can die Fans vor zwei Jahren mit einer dicken LP-Box fast kirre gemacht haben, weil es sie er...