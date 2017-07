Malochen bis zum Tod

Altersarmut trifft vor allem Frauen. Im Schnitt erhalten sie mit 47 Prozent nicht einmal halb soviel Rente wie Männer. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor, über die Spiegel online am Sonnabend berichtete. Dies, obwohl in der Rechnung nicht nur die gesetzliche Rente, sondern auch betriebliche wie private Altersvorsorge und die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes berücksichtigt ist. Grund für den enormen Unterschied sei, dass Frauen wegen Kindererziehung und Pflege von Angehörigen weit häufiger in Teilzeit oder in Minijobs arbeiten, hieß es. Doch selbst, wenn sie im gleichen Umfang erwerbstätig sind wie Männer, verdienen sie meist weniger.

Die Autoren einer Ende Juni veröffentlichen Studie der Bertelsmann-Stiftung kamen auf ähnliche Ergebnisse (siehe jW vom 27. Juni). Nur knapp 25 Prozent aller 44- bis 66jährigen Frauen seien aktuell vollzeitbeschäftigt, aber mehr als die Hälfte der Männer in die...