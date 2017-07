Verhaltener Fortschritt

Zu später Abendstunde zog der UN-Sondervermittler für Syrien, Staffan De Mistura, am Freitag in Genf sein Fazit der jüngsten Genfer Gesprächsrunde.

»Kein Durchbruch, kein Zusammenbruch, kein Abbruch«, beschrieb De Mistura die siebte Gesprächsrunde in Genf. Es habe »schrittweisen Fortschritt« zwischen den Vertretern der drei oppositionellen Delegationen (des »Hohen Verhandlungsrats« (HNC) sowie der sogenannten Kairo- und Moskau-Gruppen) gegeben. In Vorbereitung auf die Gespräche hätten diese bereits im Rahmen des neuen »technischen Beratungsmechanismus« der UNO in Lausanne untereinander kommuniziert und mit UN-Experten über mögliche Neuwahlen gesprochen. Man habe laut De Mistura einen »ernsthaften Versuch« unter den Dele...