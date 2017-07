Herkules unterwegs

Martin Schulz hat es nicht leicht. Kanzlerin Angela Merkel wird in Paris von Everybody’s Darling Emmanuel Macron empfangen, wird beim ­G-20-Gipfel von den Staats- und Regierungschefs in der Elbphilharmoie mit »Standing ovations« bedacht, und der autonome Mob plündert für die Führerin der freien Welt die Schanze, auf dass sie bei der Bundestagswahl am 24. September noch ein bisschen besser abschneidet.

Und ihr Herausforderer? Der sozialdemokratische 100-Prozent-Vorsitzende und Hoffnungsträger-Kanzlerkandidat ist seit Anfang der Woche auf Sommertour, kickt mit Anzug und Krawatte bei seinem Lieblingsverein ­1. FC Köln mit der Mädchenmannschaft; in Aachen, ganz in der Nähe seiner Heimatstadt Würselen, lässt er sich durch den Dom führen und fährt mit Elektrofahrzeugen durch die Gegend.

Er hört viel

»Was mir wichtig ist«, heißt sein neues Buch. Darin macht er aus der Not eine Tugend und verklärt die Deutschland-Reise zum Selbstfindungsprojekt: »Nachdem ich Anfa...