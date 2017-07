Kulturkampf in Potsdam

Seit Jahren kämpfen Potsdamer um den Erhalt ihres Stadtkerns. Sie wollen das Areal um die Fachhochschule gemeinnützig weiterentwickeln. Die Stadtregierung hingegen will die DDR-Architektur am Alten Markt abreißen, um, wie es Autoren der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS vom 2. April) ausdrückten, »der Raserei des intoleranten modernen Kleinbürgers (nachzugeben), der seinen kärglichen Geschmack um jeden Preis allen aufs Auge drücken will«. Aus der praktischen Schönheit der FH und dem zwischenzeitlichen Mercure-Hotel wollen Oberbügermeister Jann Jakobs (SPD) und die Investoren ein Zentrum machen in der Art eines »Nachbaus in Disneyland« (FAS). Nachdem sich der Landtag bereits den teuren Wiederaufbau des Stadtschlosses genehmigt hatte, soll jetzt auch noch die Garnisonkirche auf dem Areal nachgebaut werden. In der Garnisonkirche hatten die Nazis 1933 ihren »Tag von Potsdam« gefeiert, den Handschlag von Hindenburg mit Hitler.

