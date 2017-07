Als Kommunisten angeklagt

Ein »Zug der Solidarität« zog in die Nymphenburger Straße. Am Freitag demonstrierten etwa 70 Personen vor dem Strafjustizzentrum in München aus Solidarität mit zehn Beschuldigten, die sich zeitgleich innerhalb des Gebäudes mit dem Vorwurf der »Unterstützung einer terroristischen ausländischen Vereinigung« konfrontiert sahen. Angeklagt sind die türkischen Kommunisten vor dem Oberlandesgericht, weil sie dem sogenannten Auslandskomitee der Türkischen Kommunistischen Partei/Marxisten-Leninisten (TKP/ML) angehören sollen. Eine von ihnen ist Vorstandsmitglied des Landesmigrationsausschusses von Verdi.

Die TKP/ML ist zwar in der Türkei eine verbotene Organisation, nicht aber in Deutschland oder anderen europäischen Ländern. Dennoch wird seit 2006 in Deutschland gegen sie ermittelt. Die Verteidiger der Angeklagten schreiben online, sie »begreifen dieses Verfahren als Auftragsarbeit für den türkischen Staatspräsidenten Erdogan«. Aktivisten seien observiert und abg...