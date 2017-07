Eine Frau beugt sich dem Sturm entgegen. Ihre Kleidung wird teilweise an ihren Körper gepresst, der Rest flattert wie eine ausgerissene Fahne im Wind hinter ihr her. Die »Orkan« betitelte, nur 38 Zentimeter hohe, expressive und ins Abstrakte spielende Skulptur von 1965 ist ein spätes Meisterwerk von Jenny Wiegmann-Mucchi, die vier Jahre später an Krebs starb. In Berlin zeigt die Zitadelle Spandau ihr Werk in einer großen Ausstellung. Es wurde eine reiche Sammlung von Skulpturen, Zeichnungen und Dokumenten aus diversen Museen, der Akademie der Künste sowie aus Privatsammlungen zusammengetragen, um Leben und Werk der in Vergessenheit geratenen Künstlerin nachzuzeichnen. Der Kunstwissenschaftler Jens Semrau erkennt darin »jenen emanzipatorischen Charakter, der die Moderne des 20. Jahrhunderts ausmacht«.

Wiegmann wurde 1895 in Spandau als Tochter eines Konditors geboren. Andrea Theissen, die Direktorin der Zitadelle, war vor einigen Jahren bei einer Stadtführ...