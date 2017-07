»In der Mehrzahl würden Minijobs entstehen«

Sie haben in den vergangenen Jahren gemeinsam mit der »Bürgerinitiative Zinkhüttenplatz« gegen das »Factory Outlet Center«, FOC, in Duisburg gekämpft. Nachdem Sie damit erfolgreich waren und letztes Jahr das Aus dieses vielkritisierten Großprojektes beschlossen wurde, fängt die Auseinandersetzung nun von vorne an. So sollen die Duisburger am 24. September über den Bau eines Outlet-Centers abstimmen. Sie sind erneut dagegen, warum?

Im Kampf um die Zinkhüttensiedlung war es unser Hauptanliegen, die Verdrängung der Menschen am Zinkhüttenplatz und den Abriss der Siedlung zu verhindern. Darüber hinaus haben wir jedoch stets eine lange Kette von Argumenten gegen den Bau des FOC vorgebracht. Diese Argumente haben für die neuerlichen Pläne weiterhin Bestand. Wer eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung betreiben möchte, kann unmöglich auf einem XXL-Einkaufszentrum bestehen.

Das neue Outlet-Center soll ausgerechnet auf dem Gelände des ehemaligen Duisburger Güterb...