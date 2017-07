»Außer Kontrolle geratene Nuklearindustrie«

Sie nennen sich ironisch die »Prison Gang«. Denn sieben der elf Atomwaffengegner, die am Mittwoch aus den USA nach Frankfurt am Main gekommen waren, haben wegen ihres friedenspolitischen Engagements insgesamt 36 Jahre im Gefängnis verbracht. »Wir sind stolz darauf, Teil dieser Bewegung zu sein«, sagte John LaForge, der seit den 1970er Jahren in der US-Friedensbewegung aktiv ist, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz im Frankfurter DGB-Haus.

Der Termin in der Mainmetropole war für die US-Aktivisten eine Zwischenstation auf ihrem Weg zum »Internationalen Aktionscamp« vor dem Haupttor des US-Fliegerhorsts bei Büchel (Rheinland-Pfalz). Dort, wo auf deutschem Boden US-Atomwaffen gelagert werden, finden bis zum 18. Juli täglich Protestveranstaltungen statt. Gemeinsam mit deutschen, belgischen, niederländischen und französischen Aktivisten wollten die US-Amerikaner gegen die Nuklearwaffen protestieren.

Die geplanten Aktionen des zivilen Ungehorsams richteten sic...