Von Peps Gnaden

Zu Beginn der Nuller Jahre gab es im deutschen Profifußball wohl keinen Verein, der mehr ein Sinnbild für Tragik gewesen wäre als der FSV Mainz 05. Man konnte in dem damals noch von Jürgen Klopp trainierten Team auch so etwas wie den Sisyphos der zweiten Liga erkennen: Mit Grandezza und unfassbar knapp scheiterte es zweimal hintereinander beim Versuch, den Aufstieg ins Oberhaus zu schaffen. 2004 war es dann endlich soweit.

Dem spanischen Klub FC Girona ging es in den letzten Jahren ähnlich. Innerhalb von vier Jahren war er gleich dreimal in der Aufstiegsrelegation unterlegen. Besonders dramatisch wurde es dabei in der Saison 2014/15. Am letzten Spieltag hätte es eines Sieges gegen Lugo bedurft. Bis zur 90. Minute lag man dann auch 1:0 in Führung, ehe in der Nachspielzeit noch der Ausgleich fiel. Der direkte Aufstieg war zunächst futsch.

Aber: Kurz vor Schluss gelang Girona doch noch der vermeintlich Siegtreffer – ehe der Linienrichter auf Abseits entschie...