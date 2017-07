Minister mit Medienmacht

Bei der Vorstellung seines Kabinetts am 29. Juni in Düsseldorf hat der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, mit der einen oder anderen Überraschung aufgewartet. Eine war die Berufung von Stephan Holthoff-Pförtner zum Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Medien. Am 30. Juni erfolgte die Vereidigung der Kabinettsmitglieder.

Holthoff-Pförnter ist einer der Verleger der mächtigen Funke-Mediengruppe aus Essen, der neben der WAZ und der Thüringer Allgemeinen auch andere Zeitungen gehört. Er hält 17 Prozent der Anteile an dem Konzern. Der 68jährige hat angekündigt, dass er als Minister alle Aktivitäten im Verlag ruhen lassen willen. Erst im November 2016 war er zum Präsidenten des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger gewählt worden.

Im Mai 2014 übernahm Funke einen großen Teil der Zeitschriften und Zeitungen des Axel-Springer-Verlags, unter anderem die Berliner Morgenpost und das Hamburger Abendblatt. Hörzu, Funku...