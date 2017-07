»Presseausweis aus der Hand geschlagen«

Einige Journalisten sprechen von teils heftigen Übergriffen von Polizeibeamten bei den Protesten gegen den G-20-Gipfel. Auch während der nächtlichen Ausschreitungen wurden Medienvertreter bedrängt. Was weiß die Journalisten-Gewerkschaft darüber?

Das fing gleich am ersten Tag bei der Räumung des Camps in Entenwerder an. Das war am 2. Juli. Da gab es Behinderungen. Aus Entenwerder hat ein Kollege berichtet, er habe sich als Journalist ausgewiesen, aber sein Presseausweis sei ihm aus der Hand geschlagen und ihm ein Schlag gegen den Körper versetzt worden.

In den nächsten Tagen hat es immer wieder solche Situationen gegeben. Wir können das bisher nicht genau beziffern, doch die Kollegen haben laufend über solche Vorfälle informiert. Es hat andererseits auch Situationen gegeben, in denen die Presse unbehelligt agieren konnte. Aber starke Behinderungen sind sehr, sehr häufig vorgekommen.

Gibt es mehr Beispiele solcher tätlichen Angriffe?

Es gibt solche Berichte...