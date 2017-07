Auf der schiefen Bahn

Im Vergleich mit anderen Ländern in Europa werden in der BRD zu wenig staatliche Mittel für den Ausbau der Schieneninfrastruktur zur Verfügung gestellt. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Mittwoch in Berlin vorgestellte Studie der »Allianz pro Schiene«.

In dem breiten Bündnis zur Unterstützung des Bahnverkehrs haben sich unter anderem Naturschutzverbände, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL), diverse Hochschulen sowie der Verbraucherverband »Pro Bahn« zusammengeschlossen. Die »Allianz pro Schiene« vergleicht jährlich die staatlichen Pro-Kopf-Investitionen in das Schienennetz ausgewählter europäischer Staaten und erstellt eine dementsprechende Rangliste.

Man betreibe das Ranking nun seit vielen Jahren, doch die BRD rangiere auch 2016 wieder auf einem der hinteren Plätze, stellte der Geschäftsführer der »Allianz pro Schiene«, Dirk Flege, ernüchtert fest. Im Vergleich investierten die Schweiz und Österreich ...