Paris legt Aktionsplan vor

Die französische Regierung hat am Mittwoch einen »Aktionsplan zur Flüchtlingspolitik« vorgestellt. Paris reagiert damit auf die Drohung Italiens, seine Häfen für Schutzsuchende dichtzumachen. »Wir sind nicht auf der Höhe dessen, was Frankreich sein muss«, sagte Premierminister Édouard Philippe bei der Vorstellung des Plans in Paris. Um das zu ändern, will Frankreich 7.500 neue Plätze in Asylunterkünften und 5.000 für bereits anerkannte Flüchtlinge schaffen. Aktuell haben etwa 40 Prozent der Antragsteller keinen staatlich bereitgestellten Schlafplatz, so der Premier.

Außerdem will Frankreich konsequenter per Gesetz abschieben. 2016 seien von etwa 91.000 Einwanderern ohne Aufenthaltserlaubnis weniger als 25.000 i...