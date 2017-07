Kommt, nehmt, herrscht

Die sogenannte Nestorchronik ist das älteste schriftliche Dokument der russischen Geschichte. Ende des 11. Jahrhunderts entstanden, erzählt sie eine Legende über den Ursprung russischer Staatlichkeit. Danach sollen sich Abgesandte mehrerer ostslawischer Stämme an die von »jenseits des Meeres« kommenden Waräger – Wikinger aus Skandinavien, die damals die europäischen Handelsrouten unsicher machten – gewandt und um die Entsendung eines Herrschers gebeten haben: »Unser Land ist groß und reich, aber es herrscht keine Ordnung darin; kommt und herrschet über uns.« Die auf dieses Zitat gestützte sogenannte Normannen-Theorie hat in Russland eine Zeitlang erbitterten Widerstand hervorgerufen: Sie sei unpatriotisch, denn Staat machen, das könnten die Russen schließlich auch. Die Debatte ist irgendwann wegen ihrer Langweiligkeit und aus Mangel an neuen Quellen eingeschlafen.

Ein wissenschaftliches Argument ist es auch nicht, was den in der Schweiz lebenden russischen...