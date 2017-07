Was ist schon Weltmusik?

»Der Wind schreit Scheiße«, was für ein Titel. Draußen vor München, in Gauting erschießt ein Polizist aus Versehen einen kleinen Jungen, und die Leute sagen, geschieht im recht, was läuft der Junge in der Nacht rum? »Und da Wind, er woant leise, leise, Scheiße«. Das sang Georg Ringsgwandl Mitte der 80er, eine geniale Coverversion von »The Wind Cries Mary« von Jimi Hendrix auf bayrisch. Damals fing Ringsgwandl an, bekannter zu werden. Vor allem weil er live sein Publikum beschimpfte und dabei auf der Bühne als »vogelwilder« New-Wave-Transvestit herumsprang. Und weil viele seiner Texte auf bayrisch waren, wurde er in der Presse »Punk-Qualtinger« oder auch »Rock-’n’-Roll-Valentin« genannt. Kein Mensch wusste was »Gender« oder »Queer« bedeutet, es hieß nur, der Wahnsinnige da auf der Bühne sei im Hauptberuf Oberarzt für Kardiologie. Das fanden alle Medien toll. Und es stimmte auch, aber nur bis 1993. Da wurde Ringsgwandl vollprofessioneller Künstler, also Mus...