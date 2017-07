An der Seite der Entrechteten

Berlin-Prenzlauer Berg: Ein an Geschichtsträchtigkeit kaum zu übertreffender Ort. Nur weiß die Mehrheit insbesondere derer, die heute das Gebiet um den Kollwitzplatz bevölkern, wenig davon. In den 27 Jahren »deutscher Einheit« war die Namensgeberin des inzwischen bildhübsch und teuer sanierten Areals dort mehr geduldet, als dass ihr noch Ehrungen zuteil wurden.

Das ändert sich jetzt. In dem Stadtteil, in dem Käthe Kollwitz mehr als 50 Jahre ihres Lebens verbrachte, wird anlässlich ihres 150. Geburtstages am 8. Juli eine eindrucksvolle Ausstellung präsentiert. Die Initiative dazu ging von Kathleen Krenzlin aus, Chefin der kleinen Galerie Parterre im Kulturareal am Thälmann-Park. Sie leitet das Projekt Kollwitz-Hommage, zu dem auch ein umfangreicher Begleitband voller spannender Texte gehört. Die Autoren haben teilweise aufwendig nachgeforscht und viele bisher unbekannte Dokumente zutage gefördert. Darüber hinaus gibt es im Prenzlauer Berg eine Vielzahl von ...