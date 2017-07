Landfrage als Ablenkung

Sechs Tage lang hat Südafrikas Regierungspartei African National Congress (ANC) bis zum Mittwoch über ihr künftiges politisches Programm beraten. Die Konferenz in Johannesburg stand dabei unter dem Einfluss des Kampfes um die Parteispitze, der auf dem Wahlparteitag im Dezember entschieden wird. Präsident Jacob Zuma wird dann nicht erneut antreten, denn der ANC-Präsident, so will es die Partei, soll stets auch der Spitzenkandidat bei den Parlamentswahlen sein. Und wenn die 2019 anstehen, darf Zuma nach dann zwei Amtszeiten an der Staatsspitze nicht mehr antreten. Die Zeit bis dahin will der mit Korruptionsvorwürfen konfrontierte Regierungschef nutzen, um die Nachfolge in seinem Sinne zu gestalten. In Johannesburg wagte er dazu eine Flucht n...