ZDF spezial

Gipfel der Mächtigen – Polizisten, Proteste und hohe Politik

Hamburg am Tag vor dem G-20-Gipfel – die Hansestadt im Ausnahmezustand, Tausende Sicherheitskräfte schützen Donald Trump und Co., die autonome Szene protestiert – und der HH-Senat lässt prügeln. Auch andere Sender haben Entsprechendes im Angebot.

ZDF, 19.20

Schatten des Verbrechens

Der Amoklauf am OEZ München

Am 22. Juli 2016 tötete der 18jährige David S. neun Menschen – aus rassistischen Motiven. Etwa ein Jahr nach der Tat begibt sich ZDF-Journalistin Sarah Tacke auf Spurensuche. Der Amokläufer löst in München eine Massenpanik aus. Die Tat und der Täter dominieren in den folgenden Wochen die Berichterstattung. Doch wie ergeht es den Hinter...