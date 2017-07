Grüßaugust des Tages: Olaf Scholz

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz ist der Prototyp des sozialdemokratischen Karrieristen. In wenigen Jahren mutierte der in den 1980er Jahren noch als stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender Agierende zum skrupellosen Hardliner einer Partei, die schon seit langem als CSU des Nordens gilt. Seine Feuertaufe in Sachen Law and Order bestand Scholz als Innensenator des ersten »rot-grünen« Senats. Er werde »auch für Härte stehen«, verkündete er. Das hatte Folgen: Im Dezember 2001 wurde einem Nigerianer, den die Polizei als Drogendealer verdächtigte, gewaltsam ein Brechm...