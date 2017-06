Ankara plant neuen Syrien-Einsatz

Seit Wochen greifen türkische Truppen den kurdischen Kanton Afrin in Nordsyrien an. Die Attacken sind laut der Nachrichtenagentur ANF am vergangenen Dienstag abend verstärkt worden. An der Frontlinie zwischen den Städten Asas und Al-Bab sei es, aus den durch die türkische Armee und islamistischen Einheiten der »Freien Syrischen Armee« (FSA) besetzten Gebieten, zu Beschuss auf Stellungen der Volksverteidigungseinheiten YPG gekommen. Ankara setzte zudem Aufklärungsdrohnen über den kurdischen Stellungen ein.

Das türkische Militär bestätigte am Mittwoch in einer Erklärung die Gefechte und gab an, dass man sich gegen Maschinengewehrfeuer der YPG verteidigt und »die identifizierten Ziele neutralisiert« habe. Letztere widersprachen dieser Schilderung und erklärten laut der Nachrichtenagentur Etha, bei jedem Angriff von ihrem Selbstverteidigungsrecht Gebrauch zu machen. Am gestrigen Donnerstag verlegten die YPG und die Syrisch-Demokratischen Kräfte (SDK) weitere E...