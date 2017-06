Kunden durchleuchtet

Die Deutsche Post AG will weiter auf die Technik der Gesichtsanalyse setzen. Anders als der Handelskonzern Real, der die umstrittene Praxis am Mittwoch eingestellt hat, will der gelbe Riese an dem derzeit in Dutzenden seiner Filialen getesteten Verfahren festhalten. Dabei erfassen spezielle Kamerasysteme an Displays von davorstehenden Kunden Geschlecht, Alter und Dauer des Blickkontakts, woraufhin daran angepasste Werbung auf dem Bildschirm erscheint. Aktivisten des Vereins »Digitalcourage« hatten die beiden Unternehmen wegen »groben Übergriffs auf die Privatsphäre« sowie Verstoßes gegen das Bundesdatenschutzgesetz vor zehn Tagen angezeigt.

In einer Mitteilung vom Dienstag verwies die Supermarktkette auf die öffentliche Diskussion nach Bekanntwerden der Vorgänge. Damit sei der Eindruck entstanden, »in Real-Märkten würden im Kassenbereich ohne Wissen der Kunden Daten erhoben«, hieß es darin, aber das Vorgehen sei juristisch korrekt. »Digitalcourage« dagegen...