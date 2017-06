Bekenntnis zur Verantwortung des Künstlers

Wer Adrienne Thomas ist, wissen nur wenige. Zwar wurde sie von der Frauen- und Friedensbewegung und von Exilforscherinnen zeitweilig wiederentdeckt. Dauerhaftes Interesse fand ihr Schaffen aber nicht. Immerhin: Vor einigen Jahren erschien eine in den deutschen Feuilletons vielbeachtete Neuauflage ihres Antikriegsromans »Die Katrin wird Soldat«. 1930 hatte das Buch ein überwältigendes Echo und internationale Beachtung gefunden. Es wurde sogar verfilmt.

Dieser Bestseller fügte den Antikriegsbüchern von Ludwig Renn, Erich Maria Remarque und Arnold Zweig eine weibliche Sicht hinzu. Wie ihre späteren Romane, so basieren auch die hier geschilderten Erlebnisse der Protagonistin im Ersten Weltkrieg auf eigenen der Autorin, die mit bürgerlichem Namen Hertha Strauch hieß und aus einer in Elsass-Lothringen ansässigen jüdischen Familie stammte. Erzählen die ersten Teile dieses Romans von den eher unbeschwerten »Backfischjahren« der Protagonistin, so ändert sich dies m...